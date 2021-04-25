رئاسة مجلس النواب تدعو إلى جلسة استثنائية اليوم حول فاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 05:46 - المصدر: وكالة ناس

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تدعو رئاسة مجلس النواب السيدات والسادة اعضاء المجلس الى عقد جلسة غدا الاثنين الموافق 26 نيسان، الساعة 11 صباحا.و سيتضمن جدول الاعمال:- مناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب.

رئاسة مجلس النواب25 نيسان 2021

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