الرئيس المصري يمدد حالة الطوارئ

2021/04/25 | 05:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، قرار جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة.

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