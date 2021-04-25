رئاسة مجلس النواب تدعو إلى جلسة استثنائية الإثنين حول فاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 06:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

دعت رئاسة مجلس النواب، الأحد، إلى عقد جلسة استثنائية حول حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

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وقالت رئاسة البرلمان في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (25 نيسان 2021)، "ندعو أعضاء المجلس إلى عقد جلسة غدا الاثنين الموافق 26 نيسان، الساعة 11 صباحا".

وأضاف البيان، "سيتضمن جدول الأعمال مناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب".

وجهت رئاسة البرلمان، الأحد، دعوة إلى اجتماع عاجل للوقوف على أسباب "فاجعة" مستشفى ابن الخطيب، ومحاسبة الجهات والشخصيات المقصرة وتقديمهم إلى العدالة.

وقالت الرئاسة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 نيسان 2021)، "تابعنا الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب، والذي أدى إلى وقوع ضحايا وإصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى، وإذ تعبِّر رئاسة المجلس عن بالغ ألمها للخسائر البشرية البالغة من ضحايا ومصابين، فإنها تدعو لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى اجتماع عاجل لممارسة الدور الرقابي مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الفاجعة، ومحاسبة الجهات والشخصيات المقصرة وتقديمهم إلى العدالة، وكذلك متابعة إسعاف المصابين بسبب الحريق وعلاجهم داخل وخارج العراق وتعويض ذوي الضحايا".

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، توجيهات صارمة إلى المسؤولين على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب، فيما طلب بكشف نتائج التحقيق خلال 24 ساعة.

وعقد الكاظمي فجرًا اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين في مقر قيادة عمليات بغداد على خلفية "الحادث المأساوي" في مستشفى ابن الخطيب، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وقال الكاظمي، "الحادث الاليم الذي وقع الليلة في مستشفى ابن الخطيب حدث مؤلم ولهذا كان يجب أن نجتمع في الليلة نفسها وبهذه الساعة المتأخرة لنتحدث معكم ومع شعبنا بوضوح.



الرحمة للأرواح التي زهقت نتيجة هذا الحادث الأليم، وجهنا باعتبارهم شهداء، كما وجهنا برعاية الجرحى على كل المستويات داخل وخارج العراق".

وأضاف، "أقولها بصراحة الحادث هو مس بالأمن القومي العراقي، وهو نكسة بكل ما للكلمة من معنى ويجب أن لانترك مثل هذه الاحداث تمر مرور الكرام.



مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين إلى حين التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم".

وتابع الكاظمي، "الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين، ويجب أن يتم تدقيق الإجراءات الأمنية والوقائية لكل المستشفيات في العراق، وتشكيل فريق فني من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامة خلال أسبوع واحد وفي كل أنحاء العراق".

وشدد بالقول، "أي تهاون سنحاسبه بقوة..



اليوم نتيجة التهاون سقط شهداء أبرياء، غداً إذا تقاعسنا سيسقط آخرون..



يجب أن لا يقول لي أحد تماس كهربائي..



هذا أمر معيب، افحصوا كل سلك في كل دائرة عامة أو مستشفى، وأي دائرة تتحجج بالتماس الكهربائي سأحاسب الجميع فيها.



أين جيش الموظفين للصيانة؟ أين الفنيين؟ أين الجهات الرقابية؟ أين أمن المستشفيات والوزارات والأماكن العامة".

وبيّن قائلاً "لديكم توجيه واضح..



كل مدير عليه أن ينزل بنفسه ويدقق إجراءات السلامة وعلى وزارة الداخلية تهيئة فرقها المختصة لهذا الغرض، ولن أسمح أن يظهر مسؤول بالدفاع المدني يقول أرسلنا كتبا رسمية، اذهبوا بانفسكم ودققوا وافحصوا إجراءات السلامة والوقاية".

وطلب الكاظمي، كشف "نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان"، فيما وجه بـ "إعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث الأليم".

وأعلنت وزارة الصحة، الأحد، سحب يد 4 مسؤولين على خلفية حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب التي أودت بعشرات الضحايا.

وأصدرت الوزارة بياناً فجر (25 نيسان 2021)، تلقى "ناس" نسخة منه، وفيما يلي نصه:

في الوقت الذي تستنفر فيه وزارة الصحة كامل ملاكاتها لمواجهة الأزمة الوبائية التي تعصف بالبلاد والعالم وبالإمكانيات المتوفرة وبتعاون حكومي ونيابي وشعبي وخيري لغرض الخروج بأقل الخسائر، وفي هذه الأجواء والظروف الحرجة حدث حريق كبير في مستشفى ابن الخطيب في جانب الرصافة من بغداد.

لا تزال فرق الدفاع المدني في موقع الحادث تحقق لمعرفة الأسباب التي أدت الى هذا الحريق والذي تسبب بفقدان أرواح العديد من المرضى الراقدين ومرافقيهم، وعلى الفور قامت ملاكات الوزارة ودائرة صحة الرصافة ومستشفى ابن الخطيب والجهات الساندة المعنية بإنقاذ أكثر من 200 مواطن من المرضى الراقدين، وستعلن الوزارة في وقت لاحق الموقف الدقيق لأعداد الضحايا والجرحى.

وقد قرر رئيس الوزراء سحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الإداري والفني للمستشفى ومدير قسم الهندسة والصيانة وإجراء تحقيق عاجل لإعلان نتائجه أمام الجمهور.

وفي هذا الظرف الحرج والخطير تدعو وزارة الصحة وسائل الإعلام والجماهير إلى التكاتف مع كوادر الوزارة والجهات الساندة لغرض الخروج من أثار هذا الحادث المؤسف والوقوف على أسباب حصوله وعدم الإسهام بأي توجهات تشتت الجهد المطلوب للوصول إلى ذلك.

كما وتؤكد وزارة الصحة استمرارها في أداء دورها وعملها في جميع الميادين التي تتصدى فيها منذ بداية الجائحة مسنودةً بالجهود الخيرة والواعية.

رحم الله الشهداء وشافى الجرحى ومكن الأبطال المجاهدين من ملاكات الوزارة والجهات الساندة لها في عبور هذه الازمة.

وارتفعت حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، الأحد، بانتشال عشرات الجثث وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وقال مصدر طبي لـ "ناس"، (25 نيسان 2021)، إنّ "الحصيلة الأولية حتى الآن تشير سقوط عشرات الضحايا بحادثة الحريق الذي اندلع في طابق الإنعاش الرئوي (الطابق الثاني) في بناية المستفى المكون من 3 طوابق".

وأضاف المصدر، أنّ "المواطنين وفرق الدفاع المدني انتشلت 20 جثة على الأقل"، مشيراً إلى تسجيل الكثير من حالات الاختناق.

وأوضح المصدر، أنّ "المصابين نقلوا إلى مستشفى الزعفرانية القريبة"، مرجحاً أن ترتفع الحصيلة بشكل أكبر.

فيما قال مصدر محلي لـ "ناس"، إنّ "المواطنين أخلوا 45 جثة على الأقل".

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