بيان الصحة العراقية حول كارثة ابن الخطيب: تكتّم.. وسحب يد 4 مسؤولين

2021/04/25 | 06:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، سحب يد 4 مسؤولين بعد ساعات من حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب، دون تقديم أي معلومات حول حصيلة الضحايا.

وقالت الوزارة في بيان، فجر 25 نيسان/أبريل، "في الوقت الذي تستنفر فيه وزارة الصحة كامل ملاكاتها لمواجهة الأزمة الوبائية التي تعصف بالبلاد والعالم وبالإمكانيات المتوفرة وبتعاون حكومي ونيابي وشعبي وخيري لغرض الخروج بأقل الخسائر، وفي هذه الأجواء والظروف الحرجة حدث حريق كبير في مستشفى ابن الخطيب في جانب الرصافة من بغداد".

وأضاف البيان، أنّ "فرق الدفاع المدني ما تزال في موقع الحادث تحقق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الحريق والذي تسبب بفقدان أرواح العديد من المرضى الراقدين ومرافقيهم"، مبينًا أنّ "ملاكات الوزارة ودائرة صحة الرصافة ومستشفى ابن الخطيب والجهات الساندة المعنية قامت على الفور بإنقاذ أكثر من 200 مواطن من المرضى الراقدين".

وتابع البيان، أنّ "الوزارة ستعلن في وقت لاحق الموقف الدقيق لأعداد الضحايا والجرحى"، مشددًا أنّ "رئيس الحكومة قررسحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الإداري والفني للمستشفى، ومدير قسم الهندسة والصيانة، وإجراء تحقيق عاجل لإعلان نتائجه أمام الجمهور".

ودعت وزارة الصحة، وفق البيان، وسائل الإعلام والجماهير إلى "التكاتف مع كوادر الوزارة والجهات الساندة لغرض الخروج من آثار هذا الحادث المؤسف والوقوف على أسباب حصوله وعدم الإسهام بأي توجهات تشتت الجهد المطلوب للوصول إلى ذلك"، مؤكدة "استمرارها في أداء دورها وعملها في جميع الميادين التي تتصدى فيها منذ بداية الجائحة مسنودةً بالجهود الخيرة والواعية".

وتحدث طبيب في مستشفى بالعاصمة بغداد، في وقت سابق، عن "توجيهات عليا صدرت عن وزارة الصحة تقضي بمنع الكشف عن حصيلة ضحايا حادثة مستشفى ابن الخطيب".

وتشير مصادر طبية لـ "الترا عراق"، إلى أنّ نحو "60 شخصًا على الأقل قضوا في الحادثة إلى جانب عشرات المصابين، بعضهم في حالة حرجة"، دون استبعاد ارتفاع الحصيلة بشكل كبير.

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