بلينكن: الولايات المتحدة تدعم الهند في مواجهة كورونا

2021/04/25 | 06:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تدعم الهند في حربها ضد فيروس كورونا المستجد، حيث يتفشى المرض بقوة بعد اكتشاف سلالة جديدة.

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