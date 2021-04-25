جلسة طارئة بعد

2021/04/25 | 06:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأحد، توجيهات إلى المسؤولين على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب التي أودت بعشرات الضحايا، فيما توعد بعقوبات قاسية.

وعقد الكاظمي فجر 25 نيسان/أبريل، اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين في مقر قيادة عمليات بغداد على خلفية "الحادث المأساوي" في مستشفى ابن الخطيب، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

وقال الكاظمي، إنّ "الحادث الأليم الذي وقع الليلة في مستشفى ابن الخطيب حدث مؤلم، ولهذا كان يجب أن نجتمع في الليلة نفسها وبهذه الساعة المتأخرة لنتحدث معكم ومع شعبنا بوضوح"، مبينًا أنه باعتبار ضحايا الحادث "شهداء، ورعاية الجرحى على كل المستويات داخل وخارج العراق".

وأضاف الكاظمي، "أقولها بصراحة الحادث هو مس بالأمن القومي العراقي، وهو نكسة بكل ما للكلمة من معنى ويجب أن لانترك مثل هذه الأحداث تمر مرور الكرام.



مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين إلى حين التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم".

وبينّ رئيس الحكومة بالقول، "الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين، ويجب أن يتم تدقيق الإجراءات الأمنية والوقائية لكل المستشفيات في العراق، وتشكيل فريق فني من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامة خلال أسبوع واحد وفي كل أنحاء العراق".

وشدد الكاظمي، "أي تهاون سنحاسبه بقوة..



اليوم نتيجة التهاون سقط شهداء أبرياء، غدًا إذا تقاعسنا سيسقط آخرون..



يجب أن لا يقول لي أحد تماس كهربائي..



هذا أمر معيب، افحصوا كل سلك في كل دائرة عامة أو مستشفى، وأي دائرة تتحجج بالتماس الكهربائي سأحاسب الجميع فيها.



أين جيش الموظفين للصيانة؟ أين الفنيين؟ أين الجهات الرقابية؟ أين أمن المستشفيات والوزارات والأماكن العامة".

وتابع الكاظمي بالقول، "لديكم توجيه واضح..



كل مدير عليه أن ينزل بنفسه ويدقق إجراءات السلامة وعلى وزارة الداخلية تهيئة فرقها المختصة لهذا الغرض، ولن أسمح أن يظهر مسؤول بالدفاع المدني ليقول أرسلنا كتبًا رسمية، اذهبوا بانفسكم ودققوا وافحصوا إجراءات السلامة والوقاية".

وطلب الكاظمي، كشف "نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان"، فيما وجه بـ "إعلان الحداد على أرواح شهداء الحادث الأليم".

كما وجه مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية، الأحد، على خلفية "الحادث المأساوي" في مستشفى ابن الخطيب.

اقرأ أيضًا:

جحيم مستشفى ابن الخطيب: جثث متفحمة في ردهة إنعاش مرضى "كورونا"

أعاد إلى الأذهان صورًا مروعة..



تضارب أنباء حول حريق في مستشفى الطفل المركزي!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جلسة طارئة بعد "نكسة" ابن الخطيب.. عقوبات وتوجيهات صارمة من الكاظمي) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جلسة طارئة بعد "نكسة" ابن الخطيب.. عقوبات وتوجيهات صارمة من الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).