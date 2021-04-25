رئيس العراق يعزي ضحايا مستشفى ابن الخطيب.. والبرلمان يدعو لجلسة طارئة

2021/04/25 | 07:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى رئيس الجمهورية برهم صالح، عوائل ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما طالب بمحاسبة المقصرين.

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