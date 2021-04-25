صاروخ واحد وسبعة أسئلة  

2021/04/25 | 07:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس المهم إن كان الصاروخ الذي سقط على مقربة من "قرية ديمونا النووية" الإسرائيلية، أو انفجر فوقها، طائشاً أم موجّهاً، أرض - جو أم أرض – أرض، أطلقته أيادٍ سورية أم إيرانية، جاء كرد فعل على غارة إسرائيلية في سوريا، أم انتقاماً للضربة في مفاعل "ناتنز"...الأهم، أن صاروخاً واحداً "يتيماً"، قد فتح الباب لسيل من الأسئلة والتساؤلات، شغلت اهتمام الصحافة ووسائل الإعلام، في المنطقة، ودولياً إلى حد ما، واحتلت حيزاً واسعاً على صفحات التواصل الاجتماعي في طول الإقليم وعرضه.

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