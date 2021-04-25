برهم صالح يدعم قرارات

2021/04/25 | 07:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية إلى استنفار كافة الجهود لمعالجة الجرحى

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، دعم القرارات الصادرة عن الحكومة ومجلس النواب بضرورة فتح تحقيق فوري في أسباب وقوع حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب و"اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المقصرين".

ودعا صالح في بيان تعزية، 25 نيسان/أبريل، إلى "استنفار كافة الجهود لمعالجة جرحى الحريق".

وتابع، "نشد على يد فرق الدفاع المدني وجموع المتطوعين في إنقاذ المصابين وإسعافهم، نتوجه بخالص العزاء لعائلات الضحايا، ونتقدم لأسر المصابين بكامل المواساة".

والتهم حريق ضخم، مساء السبت 24 نيسان/أبريل، مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى "كوفيد-19"، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، فيما لم تعلن وزارة الصحة حصيلة رسمية.

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