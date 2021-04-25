رجل ينتقم من سائق اجرة بطريقة غريبة (صورة)

2021/04/25 | 08:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 دقیقة

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قام شاب بريطاني بالانتقام من سائق تاكسي كان مصرا على ركن سيارته على الرصيف، رغم طلب السكان المتكرر منه في إبعادها.

ونتيجة لأسلوب السائق الفظ، قام الشاب بتعليق لوحة على بلور سيارته من الخراج تحمل صورة لبطة مع مجموعة من عبارات السخرية والاستهزاء، التي تحكي بعض معلومات القيادة، بحسب ما ذكرت الصحيفة " dailystar" البريطانية.

وقام الشاب بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوضع الصورة على السيارة، موضحا العبارات المكتوبة عليها، وقام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعم المغردون منشور الشاب، مؤكدين أن ما فعله صاحب التاكسي هو تصرف وقح وفي غاية الأنانية ويستحق ما حصل به تماما.

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