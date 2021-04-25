2021/04/25 | 08:22 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قُتل ما لا يقل عن 23 شخصا وأصيب العشرات بجروح في حريق اندلع ليل السبت-الأحد في وحدة للعناية المركزة مخصصة لعلاج مرضى كوفيد-19 في أحد المستشفيات ببغداد. وعقب الحادث أعلنت السلطات العراقية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشرات القتلى والجرحى في حريق ضخم في مستشفى ببغداد والسلطات تعلن الحداد الوطني) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشرات القتلى والجرحى في حريق ضخم في مستشفى ببغداد والسلطات تعلن الحداد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).