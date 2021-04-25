2021/04/25 | 08:24 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يعزي عوائل ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ويطالب بمحاسبة المقصرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/25 | 08:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يعزي عوائل ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ويطالب بمحاسبة المقصرين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يعزي عوائل ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ويطالب بمحاسبة المقصرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).