مفوضية حقوق الانسان تطالب باقالة وزير الصحة بسبب حادثة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 08:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، الحكومة بموقف مسؤول بعد حريق مستشفى ابن الخطيب ، موضحة ان هذه الحادثة اقل ما يقال عنها انها "جريمة".

وقالت المفوضية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 نيسان 2021)، ان "حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب والذي تشير التقارير الاولية الى انفجار قنينة اوكسجين أدت الى احتراق وأصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى بين قتيل وجريح".

واضاف البيان، ان "هذة الحادثة اقل ما يقال عنها انها جريمة بحق المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الاصابة بوباء كورونا (كوفيد-١٩ ) الى اللجوء الى المستشفى ومنح الثقة لوزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على ارواحهم واجسادهم فكانت النتيجة ان يحترقوا فيها بدل التشافي".

واوضح، انه "في الوقت الذي تنتقد المفوضية أجراءات السلامة والأمان في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة بأعتبارها المعنية وأرتباطها المباشر بحياة الانسان وخصوصا في الظروف الصعبة الاستثنائية التي نعيشها، ومن منطلق المسؤولية وضمانه وحماية حقوق الانسان الدستورية نطالب السيد رئيس الوزراء باقالة وزير الصحة ووكلاءه واحالتهم الى التحقيق".

واشار البيان الى ان "ادارة الوزارة بشكل شخصي من موقع أدنى وبمعية فريق استشاري من اساتذة الجامعات والكليات الطبية العراقية لادارة هذه الوزارة الحيوية في هذا الظرف العصيب، والرحمة والخلود لارواح الشهداء والشفاء العاجل للمصابين".

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