الكاظمي يأمر بفتح تحقيق لحادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد

2021/04/25 | 08:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، بالتحقيق في حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب"، مشيرا الى استقدام مديرها.

وقال الكاظمي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 نيسان 2021)، انه "ينعى شهداء الحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد".

واضاف البيان، انه "تم فتح تحقيق فوري في اسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، واستقدام مدير المستشفى ومدير الامن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانوني".

واوضح، ان "الاهمال بمثل هذه الامور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب ان يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين، ويجب ان يتم تدقيق الاجراءات الامنية والوقائية لكل المستشفيات في العراق، وتشكيل فريق فني من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق اجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والاماكن العامة خلال اسبوع واحد وفي كل انحاء العراق".

واكد ان "اي تهاون سنحاسبه بقوة ..



اليوم نتيجة التهاون سقط شهداء ابرياء، غدا اذا تقاعسنا سيسقط اخرون ويجب ان لا يقول لي احد تماس كهربائي، لان هذا امر معيب، افحصوا كل سلك في كل دائرة عامة او مستشفى، واي دائرة تتحجج بالتماس الكهربائي ساحاسب الجميع فيها".

وتساءل الكاظمي، "اين جيش الموظفين للصيانة؟ اين الفنيين ؟ اين الجهات الرقابية؟ اين امن المستشفيات والوزارات والاماكن العامة، لديكم توجيه واضح ..



كل مدير عليه ان ينزل بنفسه ويدقق اجراءات السلامة وعلى وزارة الداخلية تهيئة فرقها المختصة لهذا الغرض، ولن اسمح ان يظهر مسؤول بالدفاع المدني يقول ارسلنا كتبا رسمية، اذهبوا بانفسكم ودققوا وافحصوا اجراءات السلامة والوقاية".

وتابع، "اطلب نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان"، موجها بـ"اعلان الحداد على ارواح شهداء الحادث الاليم ومنح عائلات شهداء الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه امكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق".

N.A

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