حريق في مستشفى ببغداد والصحة تدعو الى التكاتف

2021/04/25 | 08:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية، فجر اليوم الاحد، بياناً بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقالت وزارة الصحة في البيان: في الوقت الذي تستنفر فيه وزارة الصحة كامل ملاكاتها لمواجهة الازمة الوبائية التي تعصف بالبلاد والعالم وبالامكانيات المتوفرة وبتعاون حكومي ونيابي وشعبي وخيري لغرض الخروج باقل الخسائر، وفي هذه الأجواء والظروف الحرجة حدث حريق كبير في مستشفى ابن الخطيب في جانب الرصافة من بغداد لاتزال فرق الدفاع المدني في موقع الحادث تحقق لمعرفة الاسباب التي أدت الى هذا الحريق والذي تسبب بفقدان ارواح العديد من المرضى الراقدين ومرافقيهم، وعلى الفور قامت ملاكات الوزارة ودائرة صحة الرصافة ومستشفى ابن الخطيب والجهات الساندة المعنية بانقاذ اكثر من 200 مواطن من المرضى الراقدين، وستعلن الوزارة في وقت لاحق الموقف الدقيق لاعداد الضحايا والجرحى.

واضاف البيان: قرر رئيس الوزراء سحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الاداري والفني للمستشفى ومدير قسم الهندسة والصيانة واجراء تحقيق عاجل لاعلان نتائجه امام الجمهور.

وتابع البيان: في هذا الظرف الحرج والخطير تدعو وزارة الصحة وسائل الاعلام والجماهير الى التكاتف مع كوادر الوزارة والجهات الساندة لغرض الخروج من اثار هذا الحادث المؤسف والوقوف على اسباب حصوله وعدم الاسهام باي توجهات تشتت الجهد المطلوب للوصول الى ذلك.



كما وتؤكد وزارة الصحة استمرارها في اداء دورها وعملها في جميع الميادين التي تتصدى فيها منذ بداية الجائحة مسنودةً بالجهود الخيرة والواعية.

هذا واندلع حريق كبير، مساء السبت، داخل مستشفى ابن الخطيب جنوبي بغداد لعلاج المصابين بفايروس كورونا.

واعلن مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، عن تمكن فرق الدفاع من إنقاذ 90 شخصاً بين مريض ومرافق من أصل 120 في حريق مستشفى ابن الخطيب جنوبي بغداد.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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