حريق في مستشفى ببغداد والصحة تدعو الى التكاتف

وقالت وزارة الصحة في البيان: في الوقت الذي تستنفر فيه وزارة الصحة كامل ملاكاتها لمواجهة الازمة الوبائية التي تعصف بالبلاد والعالم وبالامكانيات المتوفرة وبتعاون حكومي ونيابي وشعبي وخيري لغرض الخروج باقل الخسائر، وفي هذه الأجواء والظروف الحرجة حدث حريق كبير في مستشفى ابن الخطيب في جانب الرصافة من بغداد لاتزال فرق الدفاع المدني في موقع الحادث تحقق لمعرفة الاسباب التي أدت الى هذا الحريق والذي تسبب بفقدان ارواح العديد من المرضى الراقدين ومرافقيهم، وعلى الفور قامت ملاكات الوزارة ودائرة صحة الرصافة ومستشفى ابن الخطيب والجهات الساندة المعنية بانقاذ اكثر من 200 مواطن من المرضى الراقدين، وستعلن الوزارة في وقت لاحق الموقف الدقيق لاعداد الضحايا والجرحى.
واضاف البيان: قرر رئيس الوزراء سحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الاداري والفني للمستشفى ومدير قسم الهندسة والصيانة واجراء تحقيق عاجل لاعلان نتائجه امام الجمهور.
وتابع البيان: في هذا الظرف الحرج والخطير تدعو وزارة الصحة وسائل الاعلام والجماهير الى التكاتف مع كوادر الوزارة والجهات الساندة لغرض الخروج من اثار هذا الحادث المؤسف والوقوف على اسباب حصوله وعدم الاسهام باي توجهات تشتت الجهد المطلوب للوصول الى ذلك.
كما وتؤكد وزارة الصحة استمرارها في اداء دورها وعملها في جميع الميادين التي تتصدى فيها منذ بداية الجائحة مسنودةً بالجهود الخيرة والواعية.
هذا واندلع حريق كبير، مساء السبت، داخل مستشفى ابن الخطيب جنوبي بغداد لعلاج المصابين بفايروس كورونا.
واعلن مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، عن تمكن فرق الدفاع من إنقاذ 90 شخصاً بين مريض ومرافق من أصل 120 في حريق مستشفى ابن الخطيب جنوبي بغداد.
PUKmedia اعلام وزارة الصحة
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