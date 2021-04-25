مستشار رئيس الوزراء: قانون 22 يسمح بتحويل الشركات العامة إلى عامة مساهمة

2021/04/25 | 08:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح، اليوم الاحد، إلى تفعيل قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 الذي يسمح بتحويل الشركات العامة إلى عامة مساهمة.وقال صالح في تصريح صحفي، إن “تطبيق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997يسمح بإعطاء فرصة للعاملين في هذه الشركات بأن يكونوا مساهمين بأسهمها، وبالتالي فإن العمال سيعملون […]

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