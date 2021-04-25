الكاظمي: حادثة مستشفى ابو الخطيب تمس الامن القومي

2021/04/25 | 09:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الامنية والمسؤولين في مقر قيادة عمليات بغداد على خلفية الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع: الحادث الاليم الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب حدث مؤلم ولهذا كان يجب ان نجتمع لنتحدث معكم ومع شعبنا بوضوح.



الرحمة للارواح التي زهقت نتيجة هذا الحادث الاليم، وجهنا باعتبارهم شهداء، كما وجهنا برعاية الجرحى على كل المستويات داخل وخارج العراق.

واضاف: اقولها بصراحة الحادث هو مس بالامن القومي العراقي، وهو نكسة بكل ما للكلمة من معنى ويجب ان لانترك مثل هذه الاحداث تمر مرور الكرام.



مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الامن والصيانة وكل المعنيين الى حين التوصل الى المقصرين ومحاسبتهم.



الاهمال بمثل هذه الامور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب ان يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين.

وقال الكاظمي: يجب ان يتم تدقيق الاجراءات الامنية والوقائية لكل المستشفيات في العراق، وتشكيل فريق فني من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق اجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والاماكن العامة خلال اسبوع واحد وفي كل انحاء العراق.



اي تهاون سنحاسبه بقوة ..ونتيجة التهاون سقط شهداء ابرياء، غدا اذا تقاعسنا سيسقط اخرون..يجب ان لا يقول لي احد تماس كهربائي ..



هذا امر معيب، افحصوا كل سلك في كل دائرة عامة او مستشفى، واي دائرة تتحجج بالتماس الكهربائي ساحاسب الجميع فيها.

واضاف: اين جيش الموظفين للصيانة؟، اين الفنيين؟، اين الجهات الرقابية؟، اين امن المستشفيات والوزارات والاماكن العامة.



لديكم توجيه واضح ..



كل مدير عليه ان ينزل بنفسه ويدقق اجراءات السلامة وعلى وزارة الداخلية تهيئة فرقها المختصة لهذا الغرض، ولن اسمح ان يظهر مسؤول بالدفاع المدني يقول ارسلنا كتبا رسمية، اذهبوا بانفسكم ودققوا وافحصوا اجراءات السلامة والوقاية.



اطلب نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان.

ووجه رئيس الوزراء باعلان الحداد على ارواح شهداء الحادث الاليم.

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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