2021/04/25 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_نجيب تناول المقال القيم للصديق عمر الشافعي تفسيرًا تاريخيًا لتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في الدول الغربية خلال العقود الثلاث الماضية، وقد أرجع ذلك الصعود إلى عوامل ثلاث رئيسية، وهي أولاً انتهاء الحرب الباردة والتحول إلى الحرب على الإرهاب، بكل ما تطلبه ذلك من “شيطنة” للإسلام والمسلمين، وثانيًا النقلة النوعية التي أحدثتها هجمات 11 سبتمبر 2001، وثالثًا صعود اليمين المتطرف في الغرب والتلاقي والتنافس بينه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهوس بالإسلام.. أو أزمة اليسار التنويري! - سامح نجيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهوس بالإسلام.. أو أزمة اليسار التنويري! - سامح نجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).