المثقف المشاغب - الفضل شلق

2021/04/25 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق المثقف المشاغب هو المثقف الذي يطرح أسئلة لا تريد السلطة السياسية والدينية طرحها.



ولا تريد الجواب عليها.



تضطهد من يحاول السؤال أو الجواب.



لا يكون المرء مثقفا إلا إذا كان مشاغباً.



مجتمعاتنا العربية، وحتى الإسلامية مغلقة.



هي بحاجة الى أن تكسر الأغلال من الداخل، بحجة المواجهة الثقافية مع الغرب.



أنشأنا طوقاً حول أنفسنا.



تراجع وعينا.



تلاشى فكرنا.يتقدم المجتمع بالأفكار التي تخلخل وعيه القديم.



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