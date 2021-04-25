الثّرثرة - نادية خلوف

2021/04/25 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف قد يكون القيل و القال، أو مايسمى الثرثرة هي غذاء يومي لنا سواء في الحياة العادية، أو الافتراضية ، عندما يكون هناك شيء نفعله جميعاً علينا أن نتساءل إن كان هناك بعض الفوائد من الثرثرة، أو من النميمة؟ هل هالأمر جيد أم سيئ ؟نثرثر ونحن نحتسي قهوتنا ، أو في جلسة مع أصدقاءنا ، نمنح شهادات حسن السلوك ، و نتّهم بالخيانة من لا يوافقنا ، جميعنا نثرثر ، لكن حتى للثرثرة حدود ، فإن كرّرنا ثرثرتنا عن نفس ا ......





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