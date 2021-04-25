2021/04/25 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..اللحظات الأولى لحريق مستشفى ابن الخطيب المأساوي- عاجل

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