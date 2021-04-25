بيان من كردستان بخصوص حريق مستشفى ابن الخطيب- عاجل

2021/04/25 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أن مستشفيات الإقليم على اتمّ الجهوزية لإستقبال جرحى حادثة حريق مستشفى "أبن الخطيب" في العاصمة بغداد المخصص للمصابين بفيروس كورونا، مطالبا في الوقت ذاته الجهات المعنية بالكشف عن أسباب وقوع الحادث.وقال بارزاني في بيان إن "هذا الحادث الأليم والمحزن المتمثل باندلاع حريق ليلة أمس في مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى كورونا في بغداد والذي فارق الحياة على اثره عشرات الأشخاص هزنا جميعا".وأضاف "أتقدم بالتعازي والمواساة العمية لذوي الضحايا والشعب العراقي كافة، واشاركهم الاحزان، وادعو الله العظيم ان يتغمد أرواح الضحايا برحمته الواسعة، وان يكتب الشفاء العاجل للجرحى".

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