قرارات صادرة من رئيس الوزراء بخصوص ’’فاجعة ابن الخطيب’’

2021/04/25 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة

في الوقت الذي تستنفر فيه وزارة الصحة كامل ملاكاتها لمواجهة الازمة الوبائية التي تعصف بالبلاد والعالم وبالامكانيات المتوفرة وبتعاون حكومي ونيابي وشعبي وخيري لغرض الخروج باقل الخسائر، وفي هذه الأجواء والظروف الحرجة حدث حريق كبير في مستشفى ابن الخطيب في جانب الرصافة من بغداد لا تزال فرق الدفاع المدني في موقع الحادث تحقق لمعرفة الاسباب التي أدت الى هذا الحريق والذي تسبب بفقدان ارواح العديد من المرضى الراقدين ومرافقيهم، وعلى الفور قامت ملاكات الوزارة ودائرة صحة الرصافة ومستشفى ابن الخطيب والجهات الساندة المعنية بانقاذ اكثر من 200 مواطن من المرضى الراقدين، وستعلن الوزارة في وقت لاحق الموقف الدقيق لاعداد الضحايا والجرحى.

وقد قرر دولة رئيس الوزراء سحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الاداري والفني للمستشفى ومدير قسم الهندسة والصيانة واجراء تحقيق عاجل لاعلان نتائجه امام الجمهور.

وفي هذا الظرف الحرج والخطير تدعو وزارة الصحة وسائل الاعلام والجماهير الى التكاتف مع كوادر الوزارة والجهات الساندة لغرض الخروج من اثار هذا الحادث المؤسف والوقوف على اسباب حصوله وعدم الاسهام باي توجهات تشتت الجهد المطلوب للوصول الى ذلك.

كما وتؤكد وزارة الصحة استمرارها في اداء دورها وعملها في جميع الميادين التي تتصدى فيها منذ بداية الجائحة مسنودةً بالجهود الخيرة والواعية.

رحم الله الشهداء وشافى الجرحى ومكن الأبطال المجاهدين من ملاكات الوزارة والجهات الساندة لها في عبور هذه الازمة.

وزارة الصحة والبيئةالأحد ٢٥ نيسان ٢٠٢١

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