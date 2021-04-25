مفوضية حقوق الانسان تعد حادث مستشفى ابن الخطيب “جريمة” وتطالب بإقالة الوزير

2021/04/25 | 09:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، “جريمة بحق المرضى”، فيما طالبت رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة وزير الصحة حسن التميمي ووكلاء الوزارة وإحالتهم للتحقيق.وقالت المفوضية في بيان بوقت متأخر من يوم أمس السبت، انها تابعت “حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب والذي تشير التقارير الاولية الى انفجار […]

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