البرلمان يدعو لعقد جلسة تناقش حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 09:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، أعضاء المجلس لعقد جلسة تناقش حريق مستشفى ابن الخطيب، الذي تسبب بوقوع عشرات الضحايا والمصابين.وذكرت صحيفة الصباح شبه الرسمية، أن “رئاسة البرلمان دعت النواب إلى عقد جلسة يوم غد الاثنين، الساعة 11 صباحاً لمناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب”.وفي وقت سابق، عدت مفوضية حقوق […]

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