نائب يلوح بالتصعيد في حال لم يتم اقالة وزير الصحة

2021/04/25 | 09:35 - المصدر: NRT عربية

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طالب النائب كاظم الشمري، الاحد، رئيس الوزراء باقالة وزير الصحة على خلفية الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة ببغداد.

وقال الشمري في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 نيسان 2021)، انه "سبق ونوهنا الى أن وزير الصحة وللأسف لايجيد التعامل مع القضايا المصيرية والهامة لأنه ليس بمستوى التحديات التي يواجهها البلد"، لافتا الى ان "الحريق الذي التهم مستشفى ابن الخطيب يدل على الإهمال والتقصير من قبل وزارة الصحة في توفير وسائل الوقاية من هكذا حوادث وعدم توفير مستلزمات الأمان في المستشفيات".

وأضاف البيان، ان "حادثا مشابها حصل في الأردن قبل شهر من الآن، وقد تعاملت الحكومة الأردنية باهتمام مع الحادث لأنها تحترم شعبها وتعتبر أرواح الناس فوق كل الاعتبارات، فأقالت وزير الصحة وعاقبت المقصرين"، مطالبا "رئيس الوزراء بإقالة وزير الصحة فورا ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا بوقوع هذه المأساة، وفي حال عدم إقالته سنواصل في مجلس النواب إجراءات استجوابه".

واوضح، انه "في الوقت الذي نقدم فيه تعازينا لذوي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، نقول لأصحاب القرار في وزارة الصحة: كفى استهانةً بأرواح الناس، واعلموا أنكم ستحصدون قريبا ما تزرعون، والله من وراء القصد".

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