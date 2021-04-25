اللواء رسول: الحكومة تدرس تغييراً في قرار حظر التجوال

2021/04/25 | 09:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، عزم الحكومة دراسة تغيير في قرار حظر التجوال.وقال رسول في تصريح صحفي، إن “مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، طرح في الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري للأمن الوطني الخميس الماضي، موضوع حظر التجوال وضرره على أصحاب القوت اليومي ومعيشة الكثير من المواطنين”.[…]

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