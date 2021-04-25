نجاح أو فشل الإستراتيجيات.. من وراءه؟

2021/04/25 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استراتيجية دون تكتيكات هي ابطأ طريق للنصر، اما التكتيكات دون إستراتيجية فهي الضجيج قبل الهزيمة.“سون تزو – فيلسوف وجنرال صيني” كانت لي فرصة لقاء د.ريتشارد روميلت مؤلف كتاب الإستراتيجية الجيدة/ الإستراتيجية السيئة، بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجاح أو فشل الإستراتيجيات..



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