2021/04/25 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مؤسسة الشهداء تعلن تشكيل لجنة لانجاز معاملات ضحايا حادث مستشفى ابن الخطيب » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 09:35

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