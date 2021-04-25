حقوق الانسان تدعو الى اقالة وزير الصحة

2021/04/25 | 09:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الحكومة الى اتخاذ موقف مسؤول بعد حريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بالعاثمة بغداد.

وقالت مفوضية حقوق الانسان في بيان: تابعت المفوضية العليا لحقوق الانسان حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب والذي تشير التقارير الاولية الى انفجار قنينة اوكسجين أدى الى احتراق وأصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى بين قتيل وجريح.

وقال البيان: تعد المفوضية هذة الحادثة اقل ما يقال عنها انها "جريمة" بحق المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الاصابة بوباء كورونا (كوفيد-19) الى اللجوء الى المستشفى ومنح الثقة لوزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على ارواحهم واجسادهم فكانت النتيجة ان يحترقوا فيها بدل التشافي.

واضاف البيان: في الوقت الذي تنتقد المفوضية أجراءات السلامة والأمان في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة بأعتبارها المعنية وأرتباطها المباشر بحياة الانسان وخصوصا في الظروف الصعبة الاستثنائية التي نعيشها، ومن منطلق المسؤولية وضمانه وحماية حقوق الانسان الدستورية نطالب رئيس الوزراء باقالة وزير الصحة ووكلاءه واحالتهم الى التحقيق، وادارة الوزارة بشكل شخصي من موقع أدنى وبمعية فريق استشاري من اساتذة الجامعات والكليات الطبية العراقية لادارة هذه الوزارة الحيوية في هذا الظرف العصيب.

PUKmedia اعلام مفوضية حقوق الانسان

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