حكومة كردستان تبدي استعدادها لاستقبال جرحى مستشفى أبن الخطيب

2021/04/25 | 09:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، عن أسفه حيال حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد.وقال بارزاني في بيان، “هزنا جميعاً حادث الحريق المؤلم والصادم الذي وقع الليلة الماضية في مستشفى ابن الخطيب الخاص بمرضى كورونا في بغداد والذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص”.وأضاف، “أتقدم بتعازي القلبية العميقة […]

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