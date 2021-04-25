2021/04/25 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد:

بيان من مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يعلن استمراره بمنح السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية وعبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات مع اتخاذ اجراءات وقائية من كورونا

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