وزير الخارجية الإيراني يعزي العراق بحادث مستشفى ابن الخطيب في بغداد

2021/04/25 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

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قدم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد (25 نيسان 2021)، تعازيه للعراق حكومة وشعبا بحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب، المخصص لمرضى كورونا جنوبي بغداد.

وذكر ظريف في تغريدة على تويتر: "أعزي العراق الشقيق حكومة وشعبا وعائلات الضحايا بالمصاب الجلل الذي تعرض له الراقدون في مستشفى ابن الخطيب..



واني اذ اتوجه بخالص العزاء لعائلات الضحايا، أترحم لأرواح الشهداء، كما أسأل الشفاء العاجل للمصابين".

يتبع...

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