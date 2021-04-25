الطاقة النيابية: نقص الكهرباء لن يسد قريباً

2021/04/25 | 09:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أقرت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاحد، ببطء اجراءات الربط الكهربائي مع الخليج واوروبا، في حين توقعت تحسن تجهيز الطاقة في فصل الصيف المقبل.وقال عضو اللجنة صادق السليطي، في تصريح صحفي، ان “العراق يعاني نقص الطاقة في البلد بأكثر من 12 ألف ميكا واط”، مؤكداً “عدم استطاعة العراق سد هذا النقص بالانتاج […]

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