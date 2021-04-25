الرافدين يصدر اعلانًا يتعلق بمن السلف والقروض

2021/04/25 | 10:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن مصرف الرافدين استمراره بمنح السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية.

وقال المصرف في بيان مقتضب انه “يعلن استمراره بمنح السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية وعبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات مع اتخاذ اجراءات وقائية من كورونا”.

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