2021/04/25 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن المملكة المتحدة سجلت علامة فارقة في حملة التحصين ضد فيروس كورونا بحصول أكثر من نصف السكان على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "علامة فارقة".. نصف سكان بريطانيا تلقوا جرعة من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "علامة فارقة".. نصف سكان بريطانيا تلقوا جرعة من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).