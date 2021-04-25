محاولة اغتيال تطال ناشط وصديقه في ذي قار (صور)

2021/04/25 | 10:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا، الاحد ، باصابة ناشط مدني مع صديقه بمحاولة أغتيال في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار.

وقال مراسلنا ،(25 نيسان 2021) ان "الناشط حيدر الرفاعي تعرض الى محاولة اغتيال من قبل مجهولين مما أدى الى اصابته واصابة أحد اصدقائه في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار".

وأضاف انه " تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج، بينما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

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