العراق يعلن الحداد.. والكاظمي يتوعد المقصرين:

2021/04/25 | 10:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة العراقية، الأحد،

الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح

قتلى مستشفى "ابن الخطيب"، معتبرة ما حصل

"مسّاً بالأمن القومي العراقي".

وأفادت مصادر طبية عراقية بوفاة 27 شخصا

على الأقل، وإصابة الع

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