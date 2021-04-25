البرلمان يدعو لعقد جلسة يوم غد بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 10:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد،

الى عقد جلسة يوم غد بشأن حادث مستشفى

ابن الخطيب.

وقالت الرئاسة في بيان صحفي ان “رئاسة

مجلس النواب تدعو اعضاء المجلس الى عقد

جلسة غدا الاثنين الموافق 26 نيسان،

السا

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