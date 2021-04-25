من أحرق مستشفى الأمير عبدالإله

2021/04/25 | 10:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:هادي جلو مرعي

كانت المرة الأولى والأخيرة تلك التي

زرت فيها مستشفى التويثة (إبن الخطيب)

المخصص للعزل الصحي لمرضى السل

والأمراض المعدية، ومنها كورونا الزائر

الحديث الذي نفض الغبار عن ذكريات

المشاف

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