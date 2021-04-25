القبض على عصابة للسرقة في البصرة

2021/04/25 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على عصابة للسرقة في منطقة الجمهورية.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام وبعد التحري وجمع المعلومات تم التعرف على هوية المتهمين ومكان تواجدهم، وتم إلقاء القبض على 4 متهمين بضمنهم امرأتان بعملية نوعية استباقية وضبط بحوزتهم قاصة تحتوي على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وساعات يدوية، كما تم ضبط أجهزة كهربائية مسروقة".

واشارت الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم الى القضاء".

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