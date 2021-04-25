العراق: أكثر من عشرين قتيلا في حريق بمستشفى لمعالجة مرضى فيروس كورونا ببغداد

2021/04/25 | 10:10 - المصدر: فرانس 24

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قُتل ما لا يقل عن 23 شخصا وأصيب العشرات بجروح في حريق اندلع ليل السبت-الأحد في وحدة للعناية المركزة مخصصة لعلاج مرضى كوفيد-19 في أحد المستشفيات ببغداد. وعقب الحادث أعلنت السلطات العراقية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا.

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