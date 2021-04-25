ايران تعزي بضحايا حادث مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

قدمت ايران، اليوم الاحد، التعازي بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في حسابه على تويتر "نتقدم بالتعازي للعراق حكومة وشعبا وخاصة ذوي ضحايا حادث مستشفى ابن الخطيب ببغداد، والذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المواطنين العراقيين بينهم العديد من المرضى".

كما كتب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي رسالة إلى وزير الصحة العراقي حسن التميمي "ببالغ الأسى تلقينا نبأ استشهاد وإصابة عدد من المواطنين العراقيين ومجموعة من الكوادر الصحية في حادث انفجار وقع في مستشفى ابن الخطيب ببغداد".

واضاف "نقدم تعازينا لكم ولحكومة وشعب العراق في هذا الحادث المأساوي، ونجدد وقوفنا إلى جانب العراق الشقيق والصديق واستعدادنا لتقديم المساعدة على جميع المستويات في مواجهة وباء كورونا".

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