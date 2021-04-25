مجلس النواب يناقش فاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 10:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، الى عقد جلسة يوم غد الاثنين لمناقشة فاجعة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان: ان "رئاسة مجلس النواب دعت الى عقد جلسة يوم غد لمناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب".

من جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم على خلفية الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب، كما وجَّه بإعلان الحداد على ارواح ضحايا المستشفى.

PUKmedia وكالات

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