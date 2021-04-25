الأعرجي: لا وجود لقواعد أجنبية في العراق وبغداد ملتزمة بمخرجات الحوار الاستراتيجي

2021/04/25 | 10:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أمس السبت، التزام العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية.



وقال الأعرجي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «العراق ملتزم بمخرجات الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة».

وأضاف، أن أبرز هذه المخرجات هي «انسحاب القوات الاجنبية المقاتلة وفق جدول زمني يتفق عليه الطرفان، ولا وجود لقواعد أجنبية في العراق»، مؤكداً أن «مهمة التحالف الدولي في العراق تدريبية استشارية».

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