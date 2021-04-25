ميركل تحث الألمان على الالتزام بـ «القواعد الصارمة» لإبطاء «كورونا»

2021/04/25 | 10:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الألمان، أمس السبت، إلى الالتزام بقيود فيروس كورونا الأشد صرامة والمفروضة في المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قائلة إن هذه الخطوة ضرورية لكسر موجة ثالثة من الإصابات.ووافق البرلمان (بوندستاغ) قبل أيام على تعديلات قانون الحماية من العدوى ليمنح الحكومة الاتحادية مزيدا من الصلاحيات لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء.ووضعت ميركل القانون بعد أن رفضت بعض الولايات، البالغ عددها 16، تنفيذ إجراءات أشد صرامة على الرغم من زيادة حالات كوفيد-19 في تحد لاتفاق حول إجراءات العزل العام جرى التوصل إليه في آذار.



وقالت ميركل في إفادة أسبوعية عبر بث صوتي (بودكاست) «هذا أمر جديد في حربنا على الوباء.



وأنا مقتنعة بأن هناك حاجة ماسة إليه».



وأضافت «هذا يخدم الهدف المتمثل في إبطاء الموجة الثالثة للوباء أولا، ثم إيقافها وعكس مسارها في النهاية».



ومثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، تبذل ألمانيا جهودا كبيرة لاحتواء الموجة الثالثة من الإصابات لكن الجهود تشهد تعقيدا بسبب سلالة أشد عدوى ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة وبطء وتيرة التطعيم نسبيا.

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