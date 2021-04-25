2021/04/25 | 10:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، عن المباشرة بتشكيل لجنة للاسراع بانجاز معاملات الشهداء والجرحى بحادث مستشفى ابن الخطيب.وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي في بيان، انه “بقلوب آمنة مطمئنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ الحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد”.واضاف “بهذا المصاب الأليم نُعزي شعبنا العراقي الكريم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء: سنباشر بتشكيل لجنة لإنجاز معاملات ضحايا ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء: سنباشر بتشكيل لجنة لإنجاز معاملات ضحايا ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).