2021/04/25 | 10:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الاحد، عن المباشرة بتشكيل لجنة للاسراع بانجاز معاملات الشهداء والجرحى بحادث مستشفى ابن الخطيب.وقال رئيس المؤسسة عبد الآله النائلي في بيان: “بقلوب آمنة مطمئنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ الحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء تعلن المباشرة بإنجاز معاملات الشهداء والجرحى بحادث مستشفى ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء تعلن المباشرة بإنجاز معاملات الشهداء والجرحى بحادث مستشفى ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).