أسعار صرف الدولار في الصيرفات والأسواق المحلية ببغداد والمحافظات

2021/04/25 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، الأحد (25 نيسان 2021)، استقراراً في الصيرفات والأسواق المحلية ببغداد والمحافظات.

وبلغ سعر بيع الدولار 147,850، وسعر الشراء 147,350

وشهد سعر الدولار مقابل التومان الايراني في بغداد 100 دولار لكل 2,440,000 تومان

العملات العالمية الأجنبية

100 يورو لكل 120,95 دولاراً

100 باوند لكل 138,72 دولاراً

100 دولار لكل 833,2 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصة الذهب عالمياً 1776,2 $

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 66,02 دولاراً

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 62,05 دولاراً

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