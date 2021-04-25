لجنة الانضباط باتحاد الكرة توقف عقوبة مدرب الشرطة بكرة الصالات

2021/04/25 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت لجنة إلانضباط في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة اليوم الاحد (25 نيسان 2021)،إيقاف عقوبة مدرب فريق الشرطة بكرة الصالات أثير جمال بعد الطلب المقدم من ناديه.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" بالنظر للطلب المقدم من نادي الشرطة إلى لجنة الانضباط بخصوص إيقاف عقوبة مدرب فريق الشرطة لكرة الصالات (أثير جمال)، ولمشروعية الطلب والتزامه بعقوبة لجنة الانضباط، وقضائه أكثر من نصف المدة".

وأضافت، أنها "قررت إيقاف تنفيذ العقوبة المتبقية بحقه، وفق المادة (24)، على أن يكون تحت المراقبة لمعرفة تحسن سلوكه من عدمه، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم استئناف العقوبة بحقه مع عقوبة جديدة".

وسبق للجنة أن قررت حرمان مدرب الشرطة لكرة الصالات (أثير جمال) خمس مباريات، وغرامة مالية مقدارها 250 ألف دينار، استنادا للمادة 53 / 2 من لائحة الصالات، على ان تنفذ العقوبة بالتعاقب مع العقوبات الأخرى السابقة، قرارا غير قابلا للاستئناف.

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